В Клайпеде в ДТП погиб водитель

По данным центра помощи, в ДТП попали три автомобиля. Сообщалось, что один из водителей не подает признаков жизни. Когда подоспела помощь, выяснилось, что пострадала еще и женщина, ее увезли в больницу.

Департамент полиции сообщает, что 29 июня, в 23.14 ч. в Клайпеде, на перекрестке Шилутского шоссе и ул. Смильтялес, около АЗС Neste столкнулись автомобили Mazda и Toyota. Третий автомобиль немного зацепили во время столкновения.

В ДТП погиб водитель Mazda. Его личность выясняет полиция. Живущие неподалеку люди сказали, что их разбудил сильный удар и последовавший за ним крик о помощи.

Пожарные-спасатели вытащили из автомобиля водителя Mazda, но он уже был мертв.