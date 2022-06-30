В Клайпеде в ДТП погиб водитель

По данным центра помощи, в ДТП попали три автомобиля. Сообщалось, что один из водителей не подает признаков жизни. Когда подоспела помощь, выяснилось, что пострадала еще и женщина, ее увезли в больницу.
Департамент полиции сообщает, что 29 июня, в 23.14 ч. в Клайпеде, на перекрестке Шилутского шоссе и ул. Смильтялес, около АЗС Neste столкнулись автомобили Mazda и Toyota. Третий автомобиль немного зацепили во время столкновения.
В ДТП погиб водитель Mazda. Его личность выясняет полиция. Живущие неподалеку люди сказали, что их разбудил сильный удар и последовавший за ним крик о помощи.
Пожарные-спасатели вытащили из автомобиля водителя Mazda, но он уже был мертв.
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