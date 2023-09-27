В Клайпеде столкнулись три автомобиля, в ДТП был поврежден и экипаж полиции

ДТП произошло на перекрестке ул. Дауканто и Трилапё. Женщина средних лет, управлявшая автомобилем Ford, сказала DELFI, что она ждала, когда сможет пересечь перекресток, стояла на ул. Трилапё. Вдруг у нее за спиной засигналил автомобиль, тогда она спонтанно тронулась с места, не заметив, что по ул. Дауканто едет грузовик. Это стало причиной ДТП.

"Этот сигнал ввел меня в заблуждение и выбил из колеи. Все произошло мгновенно", – сказала женщина. Это ДТП вывело из строя и полицейский экипаж, стоявший у перекрестка. Во время ДТП был поврежден и автомобиль полиции.

После ДТП на перекрестке пожарные-спасатели собирали машинное масло, которое вытекло из поврежденных автомобилей и детали машин.

"На этом перекрестке ДТП случаются часто. Одни других не пропускают, не останавливаются у знака STOP, мы часто видим поврежденные автомобили. Работы здесь достаточно", – сказали пожарные-спасатели.