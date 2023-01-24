aA
В клайпедской квартире совершено убийство. Полиция задержала мужчину и двух женщин.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным Департамента полиции, в понедельник, в 10.45 ч., в Клайпеде, в квартире на ул. Пушино, обнаружено тело мужчины (1974 г.р.).

Задержаны 3 пьяных подозреваемых. В организме мужчины (1956 г.р.) было 1,30 промилле, женщины (1966 г.р.) – 3,54 промилле и женщины 1954 г.р. – 1,40 промилле.

Все подозреваемые закрыты в КПЗ. Ведется расследование по факту убийства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Депутат Сейма о скандальном расследовании: "Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии"

Кристийонас Бартошявичюс, отказывающийся от мандата...

Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств

1. Бойкот моими глазами Какое единство народа! Никаких...

Синоптики представили новейший прогноз: ожидаются осадки

Во вторник погоду в Литве обусловит зона высокого...

Генпрокурор требует лишить члена Сейма Бартошявичюса парламентского мандата  расследуют уголовное преступление

Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к...

Глава МИД Литвы: мы должны преодолеть страх победить Россию

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис...