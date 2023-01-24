По данным Департамента полиции, в понедельник, в 10.45 ч., в Клайпеде, в квартире на ул. Пушино, обнаружено тело мужчины (1974 г.р.).
Задержаны 3 пьяных подозреваемых. В организме мужчины (1956 г.р.) было 1,30 промилле, женщины (1966 г.р.) – 3,54 промилле и женщины 1954 г.р. – 1,40 промилле.
Все подозреваемые закрыты в КПЗ. Ведется расследование по факту убийства.
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