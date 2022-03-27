В Клайпеде совершено убийство, задержана супруга жертвы

26 марта, в 17.45 ч., в Клайпеде, на ул. Брожину, в квартире был обнаружено тело мужчины (1970 г.р.) с колотой раной на ноге.

Задержана нетрезвая (2,22 промилле) супруга (1973 г.р.) жертвы.

Начато расследование.