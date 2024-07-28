В Клайпеде с карусели выпали мужчина с ребенком: полиция провела эксперимент

Пресс-секретарь клайпедской полиции информировала Delfi, что в 15.12 ч. сообщили, что в Клайпеде с большой высоты упал мужчина с ребенком.
Очевидец рассказал Delfi, что с карусели выпал ребенок, а мужчина выпрыгнул за ним, чтобы спасти его. Очевидец сказал, что мужчину било конструкциями карусели.
Очевидец предположил, что у ребенка сломаны ребра, на деле были раны. Пострадал и мужчина, скорее всего, у него сломана рука. Обоих пострадавших увезли в больницу.
Очевидец сказал, что пострадавшему ребенку могло быть лет 11, а мужчина по возрасту мог быть его дедушкой.
Очевидцы предполагают, что во время вращения карусели могли отстегнуться ремни безопасности.
Выяснилось, что несчастье произошло на каруселях, привезенных из Чехии. Администратор карусели сказала Delfi, что не видела, как произошло несчастье. Ребенок с мужчиной выпали, когда карусель делала последний оборот.
„Я не понимаю, как это случилось, там ты только сам можешь отстегнуться, между ног идет специальный трос. Лишь бы с мужчиной и ребенком все было хорошо“, – со слезами на глазах сказала женщина.
Она сказала, что карусели служат уже 10 лет. Это первый подобный случай.
Полиция на месте происшествия провела эксперимент. На место ребенка сел полицейский и попросил включить карусель, он проверил, как ремень безопасности отстегивается во время вращения. Во время вращения полицейскому не удалось отстегнуть ремень.
Однако в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что ремни безопасности неисправны – то не застегиваются до конца, то не отстегиваются, заедают.
Поскольку карусель может быть неисправна, включать ее запрещено.
Очевидцы сказали полиции, что человек, который застегивает ремни на клиентах, работает халатно, возможно, он на работе бывает пьян.
Полицейские проверили работника на трезвость, он был трезвым.
Расследование продолжается.