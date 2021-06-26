В Клайпеде рядом с горевшим домом пожарные обнаружили окровавленного мужчину

На месте происшествия пожарные обнаружили окровавленного мужчину без сознания и передали его в руки врачей. По словам пожарных, на теле мужчины были следы ожогов. Мужчина от полученных травм скончался.
В подъезде горел матрас, пожарные быстро потушили его.
Полиция информировала, что обнаруженный у подъезда мужчина выпрыгнул из окна, когда загорелся матрас. На месте происшествия нашли сгоревший матрас и окурки.
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, личность которого пока не установлена.
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