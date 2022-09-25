В Клайпеде приехавшие на место загрязнения воды инспекторы обнаружили тело человека

В воскресенье дежурным инспекторам Клайпедского отделения охраны природы сообщили о загрязнении нефтепродуктами в Клайпедском порту между 20–21 набережными.

Выясняют, кто виновник загрязнения. Для локализации загрязнений, работники порта установили боны.

Инспекторы вызвали на место происшествия работников лаборатории, чтобы взять образцы загрязнений.

На месте происшествия, на глубине 5 м, было обнаружено тело человека. Вызвали полицию и пожарных-спасателей. Пожарные достали тело из воды.

По словам пожарных-спасателей, больше недели назад в этом месте искали пропавшего человека, но тогда найти его не удалось.

14 сентября в полицию обращались с информацией об исчезновении моряка из Латвии Владимирс Набоковс (1952 г.р.). Сообщались приметы – худощавое телосложение, вес около 60 кг, рост 162 см. На мужчине была черная куртка, темные брюки, синие спортивные ботинки. Не исключено, что в воскресенье было обнаружено тело этого моряка.