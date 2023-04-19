В Клайпеде погиб выпавший из окна подросток

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене информировала, что поступило сообщение о том, что из многоквартирного дома на проспекте Тайкос выпал человек.

На место происшествия выехала скорая. К сожалению, врачи ничем не могли помочь пострадавшему. Скончался подросток (2007 г.р.).

На месте происшествия работает полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.