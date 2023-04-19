aA
По данным Клайпедской полиции, подросток выпал из окна 19 апреля, в 12.57 ч.
В Клайпеде погиб выпавший из окна подросток
© AFP / Scanpix

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене информировала, что поступило сообщение о том, что из многоквартирного дома на проспекте Тайкос выпал человек.

На место происшествия выехала скорая. К сожалению, врачи ничем не могли помочь пострадавшему. Скончался подросток (2007 г.р.).

На месте происшествия работает полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро

Полученная в наследство квартира в Арёгале преподнесла...

Эфир Delfi : новый наркотик в школах, беженцы, мигранты, работа и знание литовского

Глава Государственной инспекции по литовскому языку...

Полиция предупреждает о новом опасном наркотике в школах

Не осталось ни города, ни села в Литве , где бы не было...

Поиск "пророссийских авторов" в репертуаре Вильнюсского старого театра привел LRT к Григорию Горину и Алексею Житковскому

Радио LR T утверждает, что в репертуар Вильнюсского...

Laurynas Kasčiūnas

Жителей готовят к сопротивлению: предлагаются перемены для желающих приобрести оружие

Лица, желающие приобрести оружие определенных...