В Клайпеде погиб выпавший из окна подросток

Представитель полиции Клайпедского округа Андромеда Грауслене информировала, что поступило сообщение о том, что из многоквартирного дома на проспекте Тайкос выпал человек.
На место происшествия выехала скорая. К сожалению, врачи ничем не могли помочь пострадавшему. Скончался подросток (2007 г.р.).
На месте происшествия работает полиция. Выясняются обстоятельства происшествия.
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