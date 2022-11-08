Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 9.43 ч. поступила информация по том, что на ул. Миниёс (Клайпеда) легковой автомобиль врезался в грузовик.
Звонивший сказал, что в автомобиле, вероятно, зажат человек. На месте выяснилось, что человек не был зажат.
Врачи ничем не могли помочь водителю легковушки - он был мертв.
Клайпедская полиция информировала, что в ехавший по встречной полосе грузовик врезался автомобиль Opel Zafira, которым управлял мужчина 1955 г.р.
Полиция не исключает, что ДТП произошло из-за проблем со здоровьем у водителя.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор легковушки, убрали обломки с дороги.
По словам очевидцев, на месте происшествия много машин полиции, скорая и пожарные. Из-за ДТП образуется затор.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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