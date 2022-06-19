В Клайпеде перевернулся легковой автомобиль

Сообщение о ДТП поступило в 20.08 ч.
Сообщалось, что около Римкай, в Клайпеде, автомобиль врезался в дерево и перевернулся. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, скорая и полиция.
VW Passat с иностранными регистрационными номерами перевернулся. В машине никто не был зажат. Пожарные-спасатели перевернули автомобиль на колеса и отключили аккумулятор.
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