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В Клайпеде, в Римкай, в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу.
В Клайпеде перевернулся легковой автомобиль
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Сообщение о ДТП поступило в 20.08 ч.

Сообщалось, что около Римкай, в Клайпеде, автомобиль врезался в дерево и перевернулся. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, скорая и полиция.

VW Passat с иностранными регистрационными номерами перевернулся. В машине никто не был зажат. Пожарные-спасатели перевернули автомобиль на колеса и отключили аккумулятор.

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