В Клайпеде осквернен литовский флаг

Полиция информирует, что сообщение поступило 25 мая в 10.38 ч. Оскверненный флаг со сломанным древком был обнаружен в мусорном контейнере на ул. Нидос. Флаг был снят со здания на ул. Нидос, где находится избирательный участок.

"В субботу мы готовились к выборам. Я заметил, что нет флага, я нашел его в контейнере. Было сломано древко, мы вызвали полицию. Полиция увезла флаг, я повесил на здание другой", - сказал Delfi председатель участка Дарюс Балейка.