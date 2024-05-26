2024.05.26 10:14

В Клайпеде осквернен литовский флаг

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Klaipėdos aps. VPK
В клайпедскую полицию поступило сообщение о том, что на ул. Нидос был осквернен литовский флаг.

Полиция информирует, что сообщение поступило 25 мая в 10.38 ч. Оскверненный флаг со сломанным древком был обнаружен в мусорном контейнере на ул. Нидос. Флаг был снят со здания на ул. Нидос, где находится избирательный участок.

"В субботу мы готовились к выборам. Я заметил, что нет флага, я нашел его в контейнере. Было сломано древко, мы вызвали полицию. Полиция увезла флаг, я повесил на здание другой", - сказал Delfi председатель участка Дарюс Балейка.

Начато расследование.

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