В Клайпеде неизвестные похитили породистую собаку

Клайпедские полицейские были вызваны в район "Двирачу треко" 17 октября после обеда. В 15 ч. их вызвал житель ул. Радвилишкё.

Мужчина вернулся домой и обнаружил, что пропала собака. Предполагается, что средь бела дня породистую собаку украли с частной территории.

Ущерб - 4000 евро.

По данным Vakarų ekspresas, похищен лаготто-романьоло, или итальянская водяная собака. Это древняя порода собак. Выведена на севере Италии в XVI веке. Благодаря выдающемуся чутью используется для поиска трюфелей.