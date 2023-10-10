В Клайпеде на женщин нападает вор и крадет у них сумочки

Клайпедская полиция сообщает, что октября в полицию обратилась женщина 1949 г.р., она сообщила, что в 10.15 ч. того же дня на пешеходной тропе на ул. Шяуллю на нее напал вор и украл сумочку. В сумочке были 100 евро и разные лекарства.