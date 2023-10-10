В Клайпеде на женщин нападает вор и крадет у них сумочки

Клайпедская полиция сообщает, что октября в полицию обратилась женщина 1949 г.р., она сообщила, что в 10.15 ч. того же дня на пешеходной тропе на ул. Шяуллю на нее напал вор и украл сумочку. В сумочке были 100 евро и разные лекарства.
Через 3 часа в общественном месте было совершено нападение на еще одну женщину. В 12 ч. на ул. Науякемё незнакомый мужчина отобрал сумочку у женщины 1944 г.р. В сумочке были 100 евро, мобильный телефон и банковская карта. Вор сбежал.
Полиция начала расследование.
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