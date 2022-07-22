В Клайпеде на стоянке в ТЦ обнаружили тело мужчины

Полиция информировала, что в 17.21 ч. в Клайпеде, на Шилутском шоссе, на автомобильной стоянке было обнаружено тело мужчины (1981 г.р.) без явных следов насилия.

Кроме того сообщалось, что в 12.06 ч. в Вильнюсе, на ул. Саусупё, в общественном месте обнаружили тело мужчины (1972 г.р.) без явных следов насилия.

Ведется расследование.