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Полиция информировала о том, что в Клайпеде было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, 4 июня, в 5.30 ч., в Клайпеде, на проспекте Тайкос, на пешеходной тропе было обнаружено тело мужчины 1949 г.р.
Эксперты выясняют обстоятельства смерти покойного.
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