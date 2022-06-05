aA
Полиция информировала о том, что в Клайпеде было обнаружено тело мужчины.
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

По предварительным данным, 4 июня, в 5.30 ч., в Клайпеде, на проспекте Тайкос, на пешеходной тропе было обнаружено тело мужчины 1949 г.р.

Эксперты выясняют обстоятельства смерти покойного.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Врачи в ужасе от поведения пациентов, предлагают ввести дополнительные налоги

Жители Литвы могли бы избежать тяжелых форм...

Беженцы возвращаются в Украину: специальные автобусные рейсы заполнены на месяц вперед

Беженцы из Украины понемногу покидают Литву :...

Зарплата украинки в Клайпеде составила 360 евро, работодатель уверяет, что проблема в налоговой системе

Одна беженка из Украины рассказала, что сначала она...

Появились первые признаки рецессии в экономике Литвы

По оценке экономистов, в этом году Литва неизбежно...

В Вильнюсе покупают меньше квартир, в лидерах Юстинишкес

Согласно данным, собранным платформой CityNow, в мае 2022...