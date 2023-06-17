В Клайпеде на крыше торгового центра обнаружено тело мужчины

Департамент полиции информирует, что 16 июня, в 19.27 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, на крыше торгового центра было обнаружено тело мужчины (1997 г.р.) с многочисленными травмами.

Подозревают, что мужчина упал с общего балкона дома и разбился.

Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.