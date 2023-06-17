В Клайпеде на крыше торгового центра обнаружено тело мужчины

aA
В пятницу вечером в Клайпеде произошло трагическое несчастье. Сообщается о смерти мужчины.
Департамент полиции информирует, что 16 июня, в 19.27 ч. в Клайпеде, на проспекте Тайкос, на крыше торгового центра было обнаружено тело мужчины (1997 г.р.) с многочисленными травмами.
Подозревают, что мужчина упал с общего балкона дома и разбился.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Отпуск в Ниде только для богатых? Сколько будет стоить отдых для семьи
Большая часть жителей Литвы убеждена, что отдых в...
Рейтинг котлет по-киевски в Вильнюсе: уже можно найти и по 17 евро
В последнее время в Литве цены выросли почти во всех...
Печальная реальность в связи с украинскими беженцами в Литве: появились неожиданные проблемы
Госконтроль провел исследование и выяснил, как у Литвы...
В центре Швянтои снесли деревянные домики: жители гадают, что появится на их месте
В центре Швянтои идет работа и бушуют страсти из-за...