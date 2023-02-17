В Клайпеде мужчина поцарапал автомобиль и украл государственный флаг

16 февраля, в 13.33 ч. в полицию обратился мужчина (1979 г.р.), который заявил, что в 7.30 ч., в Клайпеде, на ул. Кулю Варту, заметил, что кто-то острым предметом поцарапал его автомобиль Mercedes Benz S420 CDI (2007 г.р.), а с его веломобиля украден небольшой флаг Литвы. Материальный ущерб - 1004 евро. Полиция допросила подозреваемого (1992 г.р.). Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.