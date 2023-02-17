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В четверг в Клайпеде мужчина нашел поцарапанный автомобиль. Полиция информировала, что был украден государственный флаг.
В Клайпеде мужчина поцарапал автомобиль и украл государственный флаг
© DELFI / Karolina Pansevič

16 февраля, в 13.33 ч. в полицию обратился мужчина (1979 г.р.), который заявил, что в 7.30 ч., в Клайпеде, на ул. Кулю Варту, заметил, что кто-то острым предметом поцарапал его автомобиль Mercedes Benz S420 CDI (2007 г.р.), а с его веломобиля украден небольшой флаг Литвы.

Материальный ущерб - 1004 евро.

Полиция допросила подозреваемого (1992 г.р.).

Начато расследование.

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