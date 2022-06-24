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Полиция информировала, что в Клайпеде мужчина повредил мотоцикл.
В четверг поступило сообщение о том, что в 21.10 ч. того же дня в Клайпеде, у перекрестка ул. Ветрос и Моло в проезжавший мотоцикл Harley Davidson неизвестный преднамеренно бросил кирпич, повредил его, а сам скрылся. Мотоциклист не пострадал.
Нанесен ущерб на сумму 5000 евро.
Ведется расследование.
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