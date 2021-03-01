В Клайпеде мотоциклист заехал на тротуар и сбил человека

Скопировать ссылку В Клайпеде мотоциклист заехал на тротуар и сбил человека

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28 февраля, вe 15.50 ч., в Клайпеде, на ул. Лепу, мотоциклист (1995 г.р.) на Yamaha, по предварительным данным, на ровном участке дороги встал на одно колесо, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил пешехода 1948 г.р.