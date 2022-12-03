В Клайпеде - контрабанда на 1,5 млн евро: в посылке из Кореи обнаружили китайские сигареты

Прибывший из Южной Кореи морской контейнер, в котором должна была находиться партия солнечных модулей и который везли в Польшу, еще 24 ноября проверили на системе рентгеновского контроля сотрудники Клайпедской таможни.

Эта партия была выбрана для проверки таможенными аналитиками после оценки так называемого профиля риска: набора факторов, позволяющих заподозрить перевозку контрабанды по данному конкретному маршруту.

Подозрения должностных лиц подтвердились — в ходе проверки было установлено, что солнечных модулей было всего 124 — один ряд, который был сложен прямо возле двери. Таким образом от досмотра был замаскирован нелегальный груз — ящики с сигаретами, которыми была заполнена остальная часть контейнера. Всего было обнаружено 802 коробки (401 017 пачек) сигарет Ashima Ruby и Ashima Blue без этикеток. Страной происхождения сигарет может быть Китай, их стоимость с учетом обязательных налогов составляет 1,495 млн евро.

Должностные лица изъяли груз и нелегальные сигареты, Клайпедское отделение Криминальной службы таможни начало досудебное расследование по факту контрабанды. Следствие ведут прокуроры прокуратуры Клайпедского уезда.