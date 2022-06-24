В Клайпеде из пневматического оружия стреляли в женщину

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23 июня, в 12.18 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде на проспекте Тайкос, вероятно, из пневматического оружия стреляли в женщину.
По предварительным данным, пострадавшей (1946 г.р.) оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В квартире было обнаружено пневматическое оружие.
Задержаны нетрезвые подозреваемые (1974 г.р., 3,78 промилле и 1984 г.р., 2,78 промилле).
Ведется расследование.
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