В Клайпеде из пневматического оружия стреляли в женщину

Скопировать ссылку В Клайпеде из пневматического оружия стреляли в женщину

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23 июня, в 12.18 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде на проспекте Тайкос, вероятно, из пневматического оружия стреляли в женщину.