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23 июня, в 12.18 ч. поступило сообщение о том, что в Клайпеде на проспекте Тайкос, вероятно, из пневматического оружия стреляли в женщину.
В Клайпеде из пневматического оружия стреляли в женщину
© DELFI / Domantas Pipas

По предварительным данным, пострадавшей (1946 г.р.) оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В квартире было обнаружено пневматическое оружие.

Задержаны нетрезвые подозреваемые (1974 г.р., 3,78 промилле и 1984 г.р., 2,78 промилле).

Ведется расследование.

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