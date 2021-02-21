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21 февраля в 0. 24 поступило сообщение, что в Клайпеде из квартиры на втором этаже выпала девушка.
В Клайпеде из окна выпала несовершеннолетняя: задержан возможно вытолкнувший ее мужчина
© DELFI / Erika Venckutė

В полиции сообщили, что пострадавшая несовершеннолетняя (2003 г.р.) объяснила, что ее держал в квартире и вытолкнул из окна мужчина. Пострадавшая госпитализирована.

Задержан подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (1.47 промиллена) мужчина (1985 г.р.).

Начато досудебное расследование.

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