В Клайпеде из окна выпала несовершеннолетняя: задержан возможно вытолкнувший ее мужчина

В полиции сообщили, что пострадавшая несовершеннолетняя (2003 г.р.) объяснила, что ее держал в квартире и вытолкнул из окна мужчина. Пострадавшая госпитализирована.

Задержан подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения (1.47 промиллена) мужчина (1985 г.р.).

Начато досудебное расследование.