В Клайпеде городской маршрутный автобус съехал с дороги: потребовалась медицинская помощь

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos reidai II nuotr.
Klaipėdos reidai II nuotr.

В воскресенье в Клайпеде городской маршрутный автобус съехал с дороги. Инцидент, в результате которого автобус чуть не оказался в резервуаре с водой, произошел около 13:30.

По первоначальным данным, инцидент на перекрестке шоссе Шилутес и улицы Дубисос произошел, когда водителю стало плохо.

Об этом ELTA сообщил старший специалист отдела управления координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Саулюс Жилинскас, на месте также потребовалась медицинская помощь. Двое раненых доставлены в больницу.

"Вызваны две медицинские бригады, скорая помощь была предоставлена на месте и были увезены два человека. Не можем уточнить, какие именно травмы у пострадавших", - сказал ELTA представитель Департамента.

По его словам, пассажиры, ехавшие в автобусе, сами выбрались из перевернувшегося автобуса.

"По имеющейся информации, люди вышли, а пожарные оцепили территорию, отключили аккумулятор автобуса", - добавил он.

По словам специалиста отдела координации ситуаций, сейчас ответственные службы принимают решение о том, как убрать съехавший с дороги автобус.

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