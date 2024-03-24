В Клайпеде городской маршрутный автобус съехал с дороги: потребовалась медицинская помощь

По первоначальным данным, инцидент на перекрестке шоссе Шилутес и улицы Дубисос произошел, когда водителю стало плохо.
Об этом ELTA сообщил старший специалист отдела управления координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Саулюс Жилинскас, на месте также потребовалась медицинская помощь. Двое раненых доставлены в больницу.
"Вызваны две медицинские бригады, скорая помощь была предоставлена на месте и были увезены два человека. Не можем уточнить, какие именно травмы у пострадавших", - сказал ELTA представитель Департамента.
По его словам, пассажиры, ехавшие в автобусе, сами выбрались из перевернувшегося автобуса.
"По имеющейся информации, люди вышли, а пожарные оцепили территорию, отключили аккумулятор автобуса", - добавил он.
По словам специалиста отдела координации ситуаций, сейчас ответственные службы принимают решение о том, как убрать съехавший с дороги автобус.