В Клайпеде городской маршрутный автобус съехал с дороги: потребовалась медицинская помощь

По первоначальным данным, инцидент на перекрестке шоссе Шилутес и улицы Дубисос произошел, когда водителю стало плохо.

Об этом ELTA сообщил старший специалист отдела управления координации ситуаций Департамента пожарной охраны и спасения Саулюс Жилинскас, на месте также потребовалась медицинская помощь. Двое раненых доставлены в больницу.

"Вызваны две медицинские бригады, скорая помощь была предоставлена на месте и были увезены два человека. Не можем уточнить, какие именно травмы у пострадавших", - сказал ELTA представитель Департамента.

По его словам, пассажиры, ехавшие в автобусе, сами выбрались из перевернувшегося автобуса.

"По имеющейся информации, люди вышли, а пожарные оцепили территорию, отключили аккумулятор автобуса", - добавил он.