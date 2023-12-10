В Клайпеде газом отравились четыре человека, двое из них – дети

 
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Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis
В субботу в Клайпеде произошло несчастье: в доме обнаружили четверых отравившихся газом человек.

О несчастье сообщили 9 декабря, в 13.50 ч.

В клайпедскую привезли девочку 2009 г.р., мальчика 2015 г.р., мужчину 1983 г.р. и женщину 1982 г.р. Всех их привезли из квартиры на ул. Клайпедос. Подозревают, что они отравились газом. Пострадавшие находятся в больнице.

Полиция ведет расследование.

О несчастье сообщил диспетчер скорой помощи. Врачи почувствовали запах газа в подъезде. Пожарные-спасатели проверили все квартиры, но никаких опасных запахов не почувствовали.

Работники аварийной службы компании ESO проверили помещения с помощью специального прибора. Была обнаружена небольшая утечка газа в квартире около газового котла.

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