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В субботу в Клайпеде автомобиль въехал в здание торгового центра, пострадал один находившийся в здании человек, сообщает Департамент пожарной безопасности и спасения.
В Клайпеде автомобиль въехал в здание торгового центра, пострадал человек
© DELFI / Karolina Pansevič

Несчастье произошло 3 сентября, в 14.50 ч.

В Клайпеде, на ул. Лепоёс, автомобиль Toyota Avensis въехал в здание торгового центра. Когда приехали пожарные, водитель уже вышел из машины.

Пострадал один покупатель - на него упало стекло, он был прижат покупательской тележкой.

Полиция информировала, что пострадавший получил легкие травмы.

Автомобиль вытолкали из торгового центра. Им управлял трезвый мужчина 77 лет.

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