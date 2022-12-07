В Кельмеском районе в ДТП пострадала женщина

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что информация о ДТП поступила в 12.44 ч. В деревне Кведаришкяй (Кельмеский район) на дороге Шяуляй–Келме произошло серьезное ДТП.
Сообщалось, что после столкновения в автомобиле была зажата женщина. Однако к приезду пожарных-спасателей никого в автомобилях не было. Пострадавшую женщину уже увезли в больницу.
Очевидцы сообщили, что один автомобиль после столкновения оказался в кювете, а ехавшую в нем женщину увезли в больницу.
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