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В среду в Кельмеском районе произошло серьезное ДТП, пострадала женщина.
В Кельмеском районе в ДТП пострадала женщина
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Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что информация о ДТП поступила в 12.44 ч. В деревне Кведаришкяй (Кельмеский район) на дороге Шяуляй–Келме произошло серьезное ДТП.

Сообщалось, что после столкновения в автомобиле была зажата женщина. Однако к приезду пожарных-спасателей никого в автомобилях не было. Пострадавшую женщину уже увезли в больницу.

Очевидцы сообщили, что один автомобиль после столкновения оказался в кювете, а ехавшую в нем женщину увезли в больницу.

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