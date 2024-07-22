В Кельмеском районе разбита посвященная литовским партизанам мемориальная доска

Полиция начала предварительное расследование по факту осквернения могилы или иного общественно-почитаемого места, сообщили в Департаменте полиции.
За совершение акта вандализма или иное осквернение могилы или памятника, либо осквернение другого общественно-почитаемого места, предусмотрено наказание в виде общественных работ или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до одного года.
По данным Всеобщей литовской энциклопедии, Виртукайский бой, вооруженное столкновение между литовскими партизанами и НКВД, произошел ровно 79 лет назад – 22 июля 1945 г. в Виртукайском лесу (Кельмская волость, Расейняйский уезд). В бою участвовали 4 отряда Вегельского формирования (принадлежавшего к Армии свободы) и бойцами полка пограничных войск НКВД.
В 1995 г. в Ведецкой дубовой роще был установлен мемориал павшим партизанам, в 2008 г. – 5 памятных знаков, на опушке Виртукайского леса – памятный знак.