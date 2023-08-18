В Кельмеском, Пагегяйском и Шяуляйском районах обнаружены снаряды времен войны

По данным ДПБС, в 15 час. 44 час. поступило сообщение о том, что в Кельмеском районе, селе Дангветай, на улице Режлауке был обнаружен снаряд, был введен план "Щит". Прибывшие саперы Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса на месте уничтожили 76 мм артиллерийский снаряд времен войны.

Как сообщают пожарные, в 18 час. 6 мин. поступило сообщение о том, что в Пагегяйском районе, в селе Плаушваряй, возможно обнаружен снаряд. Прибывшие саперы Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса на месте уничтожили 158 мм зенитный снаряд.