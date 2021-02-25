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24 февраля, в 14 ч., в Кельме, на ул. Сербенту, во время работ мужчину (1970 г.р.) засыпало землей.
Žvakė
Žvakė
© Shutterstock

По предварительным данным, пострадавший в 14.46 ч скончался в больнице.

Начато расследование.

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