В Кедайняйском районе совершено нападение на водителя такси

Полиция информирует, что 24 мая, в 23.30 ч., в деревне Пеледнагяй, на стоянке для автомобилей было совершено нападение на таксистку. Пострадала 50-летняя женщина. К счастью, к ней на помощь приехали коллеги.

Был задержан 17-летний молодой человек и другие лица, которые могли участвовать в нападении.

Начато расследование по статье о нарушении общественного порядка. Обвинения могут быть переквалифицированы, поскольку женщина пострадала очень серьезно. Пока подробности о ее состоянии не сообщают.

Женщина работает водителем такси не первый год.