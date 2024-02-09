В Кедайняйском районе горел тягач с прицепом

 
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ФОТО: Rinkos aikštė
8 февраля, в 22.36 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что на дороге Вилайняй-Швянтибрастис-Крекенава около деревни Завишине (Кедайняйский район), горит кабина тягача.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой и полиция. К приезду пожарных-спасателей тягач Scania с прицепом горел открытым огнем.

После того как пожар потушили стало ясно, что сгорела кабина тягача, обгорели бока и верхняя часть прицепа. Находившийся в прицепе груз – бананы – был залит водой.

Тягачом управлял гражданин Латвии. Он сказал, что огонь в кабине загорелся очень быстро. Водитель едва успел выпрыгнуть из кабины.

Водитель вез бананы в одну кедайняйскую компанию, оттуда он должен был поехать за другим грузом в другую компанию и вернуться в Латвию.

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