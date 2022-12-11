Департамент полиции сообщает, что 10 декабря, в 11 ч. в Кауансскую больницу из деревни Буткунай (Кедайняйский район) был доставлен и госпитализирован мужчина (1977 г.р.).
Пострадавший рассказал, что в 9.50 ч. того же дня в лесу его ранили во время охоты.
Подозреваемого (1987 г.р.) опросила полиция. У подозреваемого изъяли оружие охотничью винтовку Mauser M03.
Ведется расследование.
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