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В Кедайняйском районе охота лишь благодаря счастливой случайности не закончилась трагедией.
Medžioklė
Medžioklė
© Shutterstock

Департамент полиции сообщает, что 10 декабря, в 11 ч. в Кауансскую больницу из деревни Буткунай (Кедайняйский район) был доставлен и госпитализирован мужчина (1977 г.р.).

Пострадавший рассказал, что в 9.50 ч. того же дня в лесу его ранили во время охоты.

Подозреваемого (1987 г.р.) опросила полиция. У подозреваемого изъяли оружие охотничью винтовку Mauser M03.

Ведется расследование.

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