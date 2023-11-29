В Кедайняйском районе украдена Рождественская почта и два упитанных кролика

 
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ФОТО: Vida Press
В двух деревнях Кедайняйского района ожидание главных праздников в году обернулось горечью и недоумением. В одной деревне украли рождественский почтовый ящик со всеми письмами, открытками и поздравлениями, а в другой — двух кроликов мясной породы.

Полиция не будет расследовать эти кражи по причине их незначительности, но сами общины возмущены и просят воров прислушаться к своей совести и вернуть украденное.

У нас «завелся Гринч»
Илона Мицкявичене, председатель общинного центра одной из деревень Кедайняйского района, связалась с местными жителями и сообщила им, что в деревне «завелся Гринч», украл почтовый ящик с поздравлениями и пытается испортить Рождество. Жители надеются, что это недоразумение будет улажена.

Судьба ушастых, скорее всего, печальна. Двух откормленных кроликов украли ночью в одном из дворов приусадебного хозяйства. Их действительно украли, так как сбежать животные не могли.

Жители недоумевают, кому и зачем это понадобилось. Из ревности? Из мести? А может быть, от голода? Или, может быть, кроликов обменяли на бутылку горячительного?

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