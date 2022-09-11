В Кедайняйском районе совершено жестокое убийство

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В субботу вечером в Кедайняйском районе было совершено жестокое убийство.
Департамент полиции информировал, что в 21.20 ч. в Деревне Бяржай (Кедайняйский район) около хозпостройки было обнаружено тело женщины (1998 г.р.) со следами побоев на лице.
На месте происшествия был задержан нетрезвый (2,03 промилле) подозреваемый (1997 г.р.).
Начато расследование по факту убийства.
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