В Кедайняйском районе совершено жестокое убийство

Департамент полиции информировал, что в 21.20 ч. в Деревне Бяржай (Кедайняйский район) около хозпостройки было обнаружено тело женщины (1998 г.р.) со следами побоев на лице.

На месте происшествия был задержан нетрезвый (2,03 промилле) подозреваемый (1997 г.р.).

Начато расследование по факту убийства.