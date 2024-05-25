2024.05.25 13:48

В Кедайняйском районе совершено нападение на водителя такси

 
ru.DELFI.lt
Greitosios medicinos pagalbos medikai
Greitosios medicinos pagalbos medikai
ФОТО: Respublikinė Šiaulių ligoninė
В Кедайняйском районе было совершено жестокое нападение на водителя такси. Молодые люди напали на таксистку, один из них бил женщину и ее автомобиль бейсбольной битой.

Полиция информирует, что 24 мая, в 23.30 ч., в деревне Пеледнагяй, на стоянке для автомобилей было совершено нападение на таксистку. Пострадала 50-летняя женщина. К счастью, к ней на помощь приехали коллеги.

Был задержан 17-летний молодой человек и другие лица, которые могли участвовать в нападении.

Начато расследование по статье о нарушении общественного порядка. Обвинения могут быть переквалифицированы, поскольку женщина пострадала очень серьезно. Пока подробности о ее состоянии не сообщают.

Женщина работает водителем такси не первый год.

Причины нападения выясняет полиция.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии