В Кедайняйском районе из дома украдены 13 000 евро

Департамент полиции сообщает, что кражу из дома в Калнабярже заметили в 21.30 ч. 7 марта.

Начато расследование.

В 20 ч. 7 марта в Клайпеде сообщили о том, что воры открыли окно квартиры на проспекте Тайкос и вынесли разные ценные вещи. Нанесен ущерб больше чем на 8000 евро.

Начато расследование.