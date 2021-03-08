В Кедайняйском районе из дома украдены 13 000 евро

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В воскресенье из дома в Кедайняйском районе (дер. Калнабяржес) были украдены 13 000 евро, в Клайпеде из квартиры украли вещи на сумму 8000 евро.
Департамент полиции сообщает, что кражу из дома в Калнабярже заметили в 21.30 ч. 7 марта.
Начато расследование.
В 20 ч. 7 марта в Клайпеде сообщили о том, что воры открыли окно квартиры на проспекте Тайкос и вынесли разные ценные вещи. Нанесен ущерб больше чем на 8000 евро.
Начато расследование.
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