В Кедайняй вандалы изрисовали павильон остановки свастикой

Работники староства получили соответствующее сообщение и выехали на место происшествия. Отмыть подручными средствами надписи и рисунки не удалось. Кроме свастики, на стекле написаны слова Nacija и Kėdainiai, в нескольких местах - имя и фамилия женщины.

Пока неясно, будет ли староство обращаться в полицию.