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В Кедайняй, на ул. Й.Басанавичюса вандалы изрисовали павильон остановки и мусорный бак свастикой и исписали разными словами, пишет rinkosaikste.lt.
В Кедайняй вандалы изрисовали павильон остановки свастикой
© Rinkos aikštė

Работники староства получили соответствующее сообщение и выехали на место происшествия. Отмыть подручными средствами надписи и рисунки не удалось. Кроме свастики, на стекле написаны слова Nacija и Kėdainiai, в нескольких местах - имя и фамилия женщины.

Пока неясно, будет ли староство обращаться в полицию.

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