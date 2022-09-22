В Кедайняй вандалы изрисовали павильон остановки свастикой

aA
В Кедайняй, на ул. Й.Басанавичюса вандалы изрисовали павильон остановки и мусорный бак свастикой и исписали разными словами, пишет rinkosaikste.lt.
Работники староства получили соответствующее сообщение и выехали на место происшествия. Отмыть подручными средствами надписи и рисунки не удалось. Кроме свастики, на стекле написаны слова Nacija и Kėdainiai, в нескольких местах - имя и фамилия женщины.
Пока неясно, будет ли староство обращаться в полицию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран
У россиян было достаточно времени для того, чтобы...
Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада
Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе...
В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость
В Литве проводят обсуждение массовой оценки построек...
Парламент Литвы временно запретил белорусские и российские теле- и радиопрограммы
Поскольку чрезвычайное положение больше не действует...
У кого и на сколько увеличатся зарплаты в Литве с 2023 года
Правительство Литвы одобрило предложение в связи с...