В Кедайняй рухнули конструкции моста через реку Невежис, перекрыто движение

Сообщается, что из-за нарушения инфраструктуры закрыто движение по районной дороге Nr. 1906 Аукштутиняй Канюкай–Бабтай–Лабунава–Кедайняй с 44,37 до 44,44 км (мост через Невежис).

Пожарные-спасатели информировали, что в Кедайняй, на ул. Тилто в реку Невежис рухнул карниз моста. Сообщение поступило в 7 ч.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, о происшествии информировала женщина, которая шла мимо моста.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели и закрыли проезд по мосту, затем прибыла полиция и дорожные рабочие.

Люди во время происшествия не пострадали.

По мосту запрещено движение транспорта и пешеходов.