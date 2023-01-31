В Кедайняй рухнули конструкции моста через реку Невежис, перекрыто движение

Сообщается, что из-за нарушения инфраструктуры закрыто движение по районной дороге Nr. 1906 Аукштутиняй Канюкай–Бабтай–Лабунава–Кедайняй с 44,37 до 44,44 км (мост через Невежис).
Пожарные-спасатели информировали, что в Кедайняй, на ул. Тилто в реку Невежис рухнул карниз моста. Сообщение поступило в 7 ч.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, о происшествии информировала женщина, которая шла мимо моста.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели и закрыли проезд по мосту, затем прибыла полиция и дорожные рабочие.
Люди во время происшествия не пострадали.
По мосту запрещено движение транспорта и пешеходов.
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