Полиция сообщает, что сообщение о пострадавшем поступило 4 октября, в 17.00 ч.

Сообщалось, что с балкона жилого дома в Кедайняй малолетний ребенок (2008 г.р.) из пневматического оружия выстрелил в мужчину (1974 г.р.). Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Полиция выясняет, откуда у ребенка взялось пневматическое оружие.