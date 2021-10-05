Полиция сообщает, что сообщение о пострадавшем поступило 4 октября, в 17.00 ч.
Сообщалось, что с балкона жилого дома в Кедайняй малолетний ребенок (2008 г.р.) из пневматического оружия выстрелил в мужчину (1974 г.р.). Мужчине назначено амбулаторное лечение.
Полиция выясняет, откуда у ребенка взялось пневматическое оружие.
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