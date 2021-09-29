Сообщение о вооруженном ножом мужчине у магазине Maxima, на ул. Хемику, поступило 27 сентября, в 17.25 ч. ĮНа место происшествия выехали три патрульных автомобиля и карета скорой помощи.
Вооруженного ножом мужчину видело немало прохожих, в их числе и детей. Жители видели, как он бросился на мужчину, пытался его ранить. Одни прохожие вызывали полицию, другие схватились с ним, чтобы отобрать нож. Был использован слезоточивый газ. Бросив нож, подозреваемый пытался бежать, но его задержали полицейские, прочесывавшие квартал. Полиция подтвердила, что подозреваемый был пьян - 2,94 промилле.
Он был задержан, начато расследование.
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