"Вчера, 13 декабря, в 18 ч., в Кедайняй, было совершено нападение на приехавшего по вызову фельдшера. Разбушевавшегося пациента усмиряла полиция. Фельдшер столкнулся с физическим и психологическим насилием. О происшествии информировали Кедайняйский комиссариат ГКП Каунасского округа, попросили обеспечить безопасность работы врачей скорой помощи", – сообщалось в фейсбуке.

Представитель Кедяйняйской станции скорой помощи Иоана Клейвене призвала как можно скорее обеспечить безопасность врачей.

"В последнее время все чаще фиксируют случаи нападения на врачей скорой помощи, думаю, что ответственные ведомства страны, Минздрав, парламент должны взять на себя инициативу и повысить безопасность врачей, а нарушителей должна ждать серьезная ответственность. Такие случаи не должны повторяться. Ведь врачей вызывают, чтобы они оказали помощь, рискуя собственной жизнью, а не для того, чтобы они сами пострадали физически", – сказала Клейвене.

Напомним, что 14 ноября этого года от агрессивного пациента пострадал фельдшер в Вильнюсе.