В Кедайняй из-за проблем со здоровьем у водителя автобус врезался во внедорожник

ДТП произошло утром, после 8 ч.

По предварительным данным, выехавший с остановки маршрутный автобус Solaris потерял управление, когда его водитель потерял сознание за рулем. Автобус заехал на островок безопасности, снес светофор, дорожные знаки и врезался во внедорожник BMW.

На место происшествия приехала полиция и несколько карет скорой помощи. Водителя автобуса увезли в больницу сразу же.

В автобусе в момент ДТП была одна пассажирка, женщина не пострадала.

Во внедорожнике находились мужчина, женщина и маленький ребенок. Весь экипаж внедорожника увезли в больницу.