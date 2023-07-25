25 июля 2023 г. 12:24

В Кедайняй из-за проблем со здоровьем у водителя автобус врезался во внедорожник

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

25 июля утром в Кедайняе, на ул. Й. Басанавичюса столкнулись маршрутный автобус и внедорожник. В больницу доставлены несколько взрослых и маленький ребенок, пишет rinkosaikste.lt.

ДТП произошло утром, после 8 ч.

По предварительным данным, выехавший с остановки маршрутный автобус Solaris потерял управление, когда его водитель потерял сознание за рулем. Автобус заехал на островок безопасности, снес светофор, дорожные знаки и врезался во внедорожник BMW.

На место происшествия приехала полиция и несколько карет скорой помощи. Водителя автобуса увезли в больницу сразу же.

В автобусе в момент ДТП была одна пассажирка, женщина не пострадала.

Во внедорожнике находились мужчина, женщина и маленький ребенок. Весь экипаж внедорожника увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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