В Кедайняй автомобиль сбил подростка на велосипеде

Каунасская полиция информировала, что 5 сентября, в 16.40 ч. в Кедайняй, на ул. Шетос, автомобиль Chevrolet, которым управлял мужчина 1968 г.р., сбил ехавшего по проезжей части велосипедиста.
Сообщалось, что ребенок получил очень серьезные травмы. Ребенок был без сознания.
Подросток 2006 г.р. был доставлен в больницу.
Полиция начала расследование. Выясняют, какой свет горел на светофоре. Надеются, что поможет информация видеокамер.
Легковой автомобиль ехал в сторону города, а ребенок переезжал через дорогу. Мальчик оказался на капоте, выбил стекло автомобиля, упал на бордюр.
Состояние ребенка очень тяжелое. Его прооперировали в Каунасской клинике. У пострадавшего диагностировали множественные переломы, гематома головного мозга.
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