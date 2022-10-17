В Кедайняе ребенок нашел человеческую голову

Информация о жуткой находке поступила в 18 ч. Полиция выехала в указанное место, в парк на ул. Й.Басанавичюса. Полицейские прочесали всю территорию парка и берега пруда Дотнувеле.

Несмотря на тщательные поиски, тело найти не удалось. Голову забрали работники похоронного бюро, ее передали экспертам. Будут выяснять личность погибшего и обстоятельства смерти.

Очевидцы сказали порталу Rinkos aikštė, что найден не череп, а именно голова с мягкими тканями.

Следователи предполагают, что голову в парк могли притащить дикие животные. Сейчас выясняют, где может находиться тело покойного.

По предварительным данным, голову нашел ребенок, который шел на рыбалку. Он сообщил о своей находке взрослым, а те вызвали полицию.

Голову нашли в той части парка, где свои машины часто оставляют рыбаки или парочки, которые ищут уединенные места.