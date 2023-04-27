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В 15 ч. поступило сообщение о том, что в Кедайняе, на ул. Вильняус, горит склад. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

Когда на место происшествия приехали пожарные, склады горели открытым пламенем. Владелец компании пытался тушить огонь, но получил ожоги головы и рук, его осматривают врачи.

Полиция перекрыла движение на ул. Вильняус. В помещении склады было много пластиковых ящиков с семенами.

Пожарные стараются спасти находящийся рядом дом, огромные теплицы.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что огонь охватил площадь 400 кв. м. На месте происшествия работает 6 автоцистерн.

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