Когда на место происшествия приехали пожарные, склады горели открытым пламенем. Владелец компании пытался тушить огонь, но получил ожоги головы и рук, его осматривают врачи.

Полиция перекрыла движение на ул. Вильняус. В помещении склады было много пластиковых ящиков с семенами.

Пожарные стараются спасти находящийся рядом дом, огромные теплицы.

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что огонь охватил площадь 400 кв. м. На месте происшествия работает 6 автоцистерн.