20 сентября пожарным сообщили о том, что на ул. М.Валанчуса в 12.32 ч. начался пожар в школе.
Социальный работник сообщила, что в туалете подожгли мусорный бак. Она подозревает, что был совершен поджог - кто-то разлил зажигательную смесь и поджег бумагу.
К счастью, помощь пожарных не потребовалась, работники школы сами потушили огонь.
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