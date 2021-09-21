20 сентября пожарным сообщили о том, что на ул. М.Валанчуса в 12.32 ч. начался пожар в школе.

Социальный работник сообщила, что в туалете подожгли мусорный бак. Она подозревает, что был совершен поджог - кто-то разлил зажигательную смесь и поджег бумагу.

К счастью, помощь пожарных не потребовалась, работники школы сами потушили огонь.