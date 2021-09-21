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В казлурудской основной школе мальчик начался пожар в туалете для мальчиков.
Degtukai, gaisras, padegimas - asociatyvi nuotr.
Degtukai, gaisras, padegimas - asociatyvi nuotr.
© Adobe Stock

20 сентября пожарным сообщили о том, что на ул. М.Валанчуса в 12.32 ч. начался пожар в школе.

Социальный работник сообщила, что в туалете подожгли мусорный бак. Она подозревает, что был совершен поджог - кто-то разлил зажигательную смесь и поджег бумагу.

К счастью, помощь пожарных не потребовалась, работники школы сами потушили огонь.

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