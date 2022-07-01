aA
В Казлу Руде полиция получила сообщение об убийстве женщины. Был оперативно задержан подозреваемый, он был пьян.
В Казлу Руде жестоко убита женщина
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщил, что 30 июня около 8.55 ч. в Казлу Руде, на ул. Майронё, в квартире было обнаружено тело женщины (1976 г.р.) с многочисленными следами ушибов.

Задержан нетрезвый (3,27 промилле) подозреваемый (1977 г.р.)

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве дорожают газ и электроэнергия

С 1 июля в Литве дорожает газ и электричество для...

Несмотря на протесты врачей, парламент Литвы одобрил реформу системы здравоохранения

Парламент Литвы 30 июня одобрил реформу системы...

Ночью российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области: 17 погибших, из них один ребенок

По сообщению украинской Государственной службы по...

Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного

1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы...

Хаос в аэропортах не обошел стороной и Литву: фиксируют массовое опоздание самолетов

В европейских аэропортах продолжается хаос. Из-за...