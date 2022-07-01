В Казлу Руде жестоко убита женщина

Департамент полиции сообщил, что 30 июня около 8.55 ч. в Казлу Руде, на ул. Майронё, в квартире было обнаружено тело женщины (1976 г.р.) с многочисленными следами ушибов.

Задержан нетрезвый (3,27 промилле) подозреваемый (1977 г.р.)

Начато расследование.