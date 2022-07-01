В Казлу Руде жестоко убита женщина

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В Казлу Руде полиция получила сообщение об убийстве женщины. Был оперативно задержан подозреваемый, он был пьян.
Департамент полиции сообщил, что 30 июня около 8.55 ч. в Казлу Руде, на ул. Майронё, в квартире было обнаружено тело женщины (1976 г.р.) с многочисленными следами ушибов.
Задержан нетрезвый (3,27 промилле) подозреваемый (1977 г.р.)
Начато расследование.
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