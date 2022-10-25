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Департамент полиции информировал, что на территории Казлу-рудского муниципалитета.
В Казлу Руде в лесу найдено тело 16-летнего подростка
© DELFI / Andrius Ufartas

По предварительным данным, 24 октября, в 15.45 ч., в деревне Прусокай, в лесу, было обнаружено тело подростка (2006 г.р.).

Подозревают, что он покончил с собой.

Ведется расследование.

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