В Казлу Руде в лесу найдено тело 16-летнего подростка

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Департамент полиции информировал, что на территории Казлу-рудского муниципалитета.
По предварительным данным, 24 октября, в 15.45 ч., в деревне Прусокай, в лесу, было обнаружено тело подростка (2006 г.р.).
Подозревают, что он покончил с собой.
Ведется расследование.
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