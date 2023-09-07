07 сентября 2023 г. 13:54

В казармах Руклы произошел пожар, пострадали 5 военных

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В четверг в казармах Руклы произошел пожар, пострадали 5 военных.

Литовская армия сообщает, что пожар начался в 10 ч. на одном из этажей казармы артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса.

Дым заметили дежурные военные, они же начали тушить пожар. Остальные люди покинули горевшее здание.

"На место происшествия вызвали пожарных-спасателей, которые локализовали и потушили огонь. В руки врачей переданы пять военных, которые во время инцидента, видимо, отравились дымом. Во время пожара обгорел склад, часть помещений залита водой", - сообщают представители ЛА.

Выясняется причина пожара.

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