В казармах Руклы произошел пожар, пострадали 5 военных

Литовская армия сообщает, что пожар начался в 10 ч. на одном из этажей казармы артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса.

"На место происшествия вызвали пожарных-спасателей, которые локализовали и потушили огонь. В руки врачей переданы пять военных, которые во время инцидента, видимо, отравились дымом. Во время пожара обгорел склад, часть помещений залита водой", - сообщают представители ЛА.