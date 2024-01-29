В Кайшядорском районе горел детский сад

По данным ЕЦП, в 9:13 ч. на номер служб экстренной помощи 112 поступило сообщение о том, что в Кайшядорском районном самоуправлении, Круонисском старостве, городке Круонис, на ул. Дарсунишкё, горит детский сад.
На место были направлены пожарно-спасательные силы Кайшадорской службы пожарной безопасности, информация о происшествии передана в Кайшядорский пункт скорой медицинской помощи.
В 9.55 ч. чердак здания горел открытым пламенем. Из детского сада эвакуировали 12 детей и 6 взрослых. Их на школьном автобусе увезли в Круонисскую школу.
Пожар тушат 7 автоцистерн и автолестница.
Мэр Кайшядорского района Шарунас Чесна сказал, что во время пожара никто не пострадал.
"Заведующая информировала меня, что пострадавших нет, нет открытого пламени, всех детей сразу увезли, сейчас выясняют причину пожара. Все под контролем", – сказал он.